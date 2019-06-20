2019-06-20T15:07:22+03:00
Общество

Первую архитектурную подсветку слайд-меппинг мэрия Саратова сделала для себя

Минувшей ночью администрацию города раскрасили в новые цвета
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Новый ночной образ мэрии СаратоваНовый ночной образ мэрии Саратова
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Ночью 20 июня в Саратове заработало уникальное архитектурное художественное освещение с использованием новейших разработок столичных специалистов — слайд-меппинг. Применили его на здании городской администрации.

- Наш город является первым в России, который использует новейшие разработки столичных специалистов — слайд-меппинг. Новая технология, используемая в Саратове, представляет собой проекцию на фасады зданий, никак не разрушая их целостность. При этом картинка полностью соответствует элементам сооружения, обрисовывая входные группы, окна и декоративные элементы, — рассказали в мэрии.

При этом цветовые решения и дизайн можно изменить в любой момент: в специально установленных светодиодных проекторах меняются слайды, которые заранее подготавливаются. Это дает возможность создать тематический дизайн к определенным датам или праздникам.

При этом технология позволяет сделать так, чтобы свет не попадал в окна и не ослеплял людей.

Слайд-меппинг планируется использовать в будущем на других зданиях Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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