В Саратове на производстве стеклопакетов женщину затянуло в станок
В Заводском районе Саратова на предприятии по производству стеклопакетов на Азина, 85 женщину затянуло в станок, после того, как туда случайно попала ее одежда.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, спасатели освободили женщину из механизма, а реаниматологи госпитализировали ее в состоянии средней степени тяжести с серьезными повреждениями.
Фото облспаса
Также на месте работают горспас и пожарные.
По открытым данным, по этому адресу находится фирма ООО «Стеклоблок», предполагается, что женщина получила травмы на этом предприятии.
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ИСТОЧНИК KP.RU