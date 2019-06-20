В Саратове на производстве стеклопакетов женщину затянуло в станок

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-20T14:35:08+03:00

Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с серьезными повреждениями

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В Заводском районе Саратова на предприятии по производству стеклопакетов на Азина, 85 женщину затянуло в станок, после того, как туда случайно попала ее одежда.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, спасатели освободили женщину из механизма, а реаниматологи госпитализировали ее в состоянии средней степени тяжести с серьезными повреждениями.

Фото облспаса

Также на месте работают горспас и пожарные.

По открытым данным, по этому адресу находится фирма ООО «Стеклоблок», предполагается, что женщина получила травмы на этом предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU