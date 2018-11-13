2018-11-13T09:09:35+03:00
Происшествия

Рабочий погиб при взрыве котла в Заводском районе

Трагедия произошла из-за выброса масляного аэрозоля
Екатерина Семенова
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Фото Яндекс.КартыФото Яндекс.Карты
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В Заводском районе Саратова при взрыве погиб человек.

- Трагедия произошла на предприятии «Пласт-Сервис» на улице Азина в сторону села Кокурино, — сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Около 22:30 в системе отопления организации по производству пластиковых окон произошел выброс масляного аэрозоля, что привело к воспламенению и взрыву. Один из рабочих, 35-летний мужчина, погиб на месте. По словам спасателей, он получил обширные ожоги, практически сгорел.

Других пострадавших, а также разрушений нет.

Возгорание было ликвидировано, на месте работали сотрудники областной службы спасения.

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