Рабочий погиб при взрыве котла в Заводском районе
Трагедия произошла из-за выброса масляного аэрозоля
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В Заводском районе Саратова при взрыве погиб человек.
- Трагедия произошла на предприятии «Пласт-Сервис» на улице Азина в сторону села Кокурино, — сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в областной службе спасения.
Около 22:30 в системе отопления организации по производству пластиковых окон произошел выброс масляного аэрозоля, что привело к воспламенению и взрыву. Один из рабочих, 35-летний мужчина, погиб на месте. По словам спасателей, он получил обширные ожоги, практически сгорел.
Других пострадавших, а также разрушений нет.
Возгорание было ликвидировано, на месте работали сотрудники областной службы спасения.