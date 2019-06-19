Вместо автостоянки у «Словакии» могут разбить сквер и поставить памятник Петру I
Собственник готов передать участок городу
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Город может получить в собственность земельный участок рядом с гостиницей «Словакия» в Саратове.
Об этом губернатор Валерий Радаев заявил на встречу с участниками проекта Школа молодых управленцев в музее «Россия – моя история».
Напомним, ранее Валерий Радаев выступил с предложением обустроить на этом участке, где сейчас расположена автостоянка, сквер и установить памятник Петру Первому.
Собственники сегодня, 19 июня, встречались с главой Саратова Михаилом Исаевым и заявили, что готовы продать участок или обменять его на аналогичный.
ИСТОЧНИК KP.RU