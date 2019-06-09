В Саратове планируют построить парк Петра I

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-09T11:06:01+03:00

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Вчера, 8 июня, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин посетил строящийся предуниверсарий в Саратове. Во время визита он прокомментировал инициативу губернатора Саратовской области Валерия Радаева отпраздновать в 2022 году 350-летие Петра I и 300-летие его визита в Саратов.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, к этому празднику решено обустроить место отдыха на набережной, рядом с гостиницей «Словакия».

- Петр посещал наш город в 1722 году, это неоспоримый исторический факт. Этот юбилей может быть связан с открытием парка Петра на площадке рядом с гостиницей «Словакия». Нужно вместе с общественностью решить, какой объект там можно построить. Губернатор и администрация города многое делают, чтобы вернуть земельные участки, которые были выведены из городской собственности через различные схемы. В планах у мэрии, насколько я знаю, вернуть и участок рядом с этой гостиницей, — отметил Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы добавил, что нужно прежде всего подумать о людях, ведь в городе не так много парков и скверов, где можно отдохнуть.

По его мнению это решение нельзя рассматривать как бизнес-проект, иначе такие значимые места утратят свою роль.

ИСТОЧНИК KP.RU