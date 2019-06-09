2019-06-09T11:06:01+03:00
Общество

В Саратове планируют построить парк Петра I

Инициативу губернатора области поддержал Вячеслав Володин
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 8 июня, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин посетил строящийся предуниверсарий в Саратове. Во время визита он прокомментировал инициативу губернатора Саратовской области Валерия Радаева отпраздновать в 2022 году 350-летие Петра I и 300-летие его визита в Саратов.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, к этому празднику решено обустроить место отдыха на набережной, рядом с гостиницей «Словакия».

- Петр посещал наш город в 1722 году, это неоспоримый исторический факт. Этот юбилей может быть связан с открытием парка Петра на площадке рядом с гостиницей «Словакия». Нужно вместе с общественностью решить, какой объект там можно построить. Губернатор и администрация города многое делают, чтобы вернуть земельные участки, которые были выведены из городской собственности через различные схемы. В планах у мэрии, насколько я знаю, вернуть и участок рядом с этой гостиницей, — отметил Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы добавил, что нужно прежде всего подумать о людях, ведь в городе не так много парков и скверов, где можно отдохнуть.

По его мнению это решение нельзя рассматривать как бизнес-проект, иначе такие значимые места утратят свою роль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове иномарка врезалась в полицейскую машину
Женщина и ребенок пострадали в аварии под Саратовом
В Петровске отметят 350-летие со дня рождения Петра I
Саратовцы пожаловались на нашествие крыс в поселке Юбилейный
В Лысогорском районе «Лада» улетела в кювет
В Саратове на Валовой улице снесут дом для расширения музея Павла Кузнецова
В Саратовском районе отметили Сабантуй
В Квасниковке водитель сломал обе ноги в столкновении легковушек
Пропавший в Балаково Максим Гашевский найден живым
Жители нескольких домов в Заводском районе остались до конца дня без воды
Воскресенье в Саратове будет жарким
На пляже в Саратове удалось откачать едва не утонувшего парня
Возле бани на Огородной забил коммунальный фонтан
Панков: У Володина всегда масштабные инициативы
Пенсионер разбился в ДТП на трассе под Саратовом
Заслуженный учитель РФ с нетерпением ждет открытия предуниверсария
Панков: Молодым врачам было приятно общение с Володиным
На окраине Саратова ВАЗ протаранил столб
Учеников в предуниверсарий Саратова начнут набирать через год
Жители «Звезды» поблагодарили Вячеслава Володина за помощь в строительстве школы
Проект скоростного трамвая в Саратове начнется с маршрута №3
Вячеслав Володин назвал СГМУ одним из ведущих вузов России
Володин: Наша задача – решить проблему нехватки медиков на селе
Выпускники СГМУ готовы работать в сельской местности
Утонувшая в Пугачевском районе девочка пришла на реку вместе с матерью