Подготовлено техзадание на проектирование ветки скоростного трамвая в Саратове

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-19T17:07:24+03:00

Аукционные процедуры начнутся на этой неделе

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На этой неделе в Саратове планируется начать аукционные процедуры на проектно-сметную документацию строительства скоростного трамвая.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, уже подготовлено техническое задание.

- После получения государственной экспертизы проекта будет объявлен конкурс на строительство скоростной ветки трамвайного маршрута, — рассказал зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов.

Напомним, ранее в Instagram volodin.saratov появилось сообщение, что Саратов может получить 250 млн рублей на строительство скоростного трамвая.

- Со стороны муниципалитета мы делаем все возможное для реализации этого проекта в нашем городе. У нас есть четкое понимание, какие шаги мы должны предпринять, какую документацию необходимо подготовить и с помощью каких специалистов. Это позволяет по возможности ускорять процесс подготовки города к реализации проекта строительства ветки скоростного трамвая, которое стало возможным благодаря Вячеславу Викторовичу, — заявил Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU