2019-06-19T17:07:24+03:00
Общество

Подготовлено техзадание на проектирование ветки скоростного трамвая в Саратове

Аукционные процедуры начнутся на этой неделе
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На этой неделе в Саратове планируется начать аукционные процедуры на проектно-сметную документацию строительства скоростного трамвая.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, уже подготовлено техническое задание.

- После получения государственной экспертизы проекта будет объявлен конкурс на строительство скоростной ветки трамвайного маршрута, — рассказал зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов.

Напомним, ранее в Instagram volodin.saratov появилось сообщение, что Саратов может получить 250 млн рублей на строительство скоростного трамвая.

- Со стороны муниципалитета мы делаем все возможное для реализации этого проекта в нашем городе. У нас есть четкое понимание, какие шаги мы должны предпринять, какую документацию необходимо подготовить и с помощью каких специалистов. Это позволяет по возможности ускорять процесс подготовки города к реализации проекта строительства ветки скоростного трамвая, которое стало возможным благодаря Вячеславу Викторовичу, — заявил Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кумысной поляне нашли труп старика
В новом аэропорту Саратова будет базироваться авиакомпания «Победа»
Вместо автостоянки у «Словакии» могут разбить сквер и поставить памятник Петру I
Директор саратовской школы прокомментировала информацию об отказе выдавать аттестаты
В Школу молодых управленцев Саратова зачислили 100 человек
В Ленинском районе меняют водопроводное оборудование
Школа молодых управленцев в Саратове может стать базой подготовки конкурса «Лидеры России»
Тело утонувшего в Пугачевском районе рыбака плавало рядом с лодкой
Алексей Панин опубликовал кадры снятого в Саратове фильма
Панков: Новый закон даст возможность ЖСК участвовать в достройке проблемных домов
Радаев: Люди не должны испытывать перебои с получением лекарств
Объем поступлений на Балаковский мусороперерабатывающий комплекс вырос в три раза
В Саратове пожарные тушили горящее изнутри дерево
На Танкистов велосипедист пострадал в столкновении с «Приорой»
Саратовская полиция опубликовала видеоподробности кражи на остановке
В Алгайском районе две пекарни выпекали некачественный хлеб
В Пугачевском районе утонул 65-летний мужчина
В Саратовской области ищут пропавшую Софью Шипилову
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
В Красноармейске прокуратура нашла сайты с казино и способами не платить за воду
Панков: Инициатива Володина поможет многодетным семьям решить проблемы с жильем
Рецидивист «заминировал» больницу Заводского района
В Энгельсе дачница закрыла забором проход к Волге
В Калининске горел магазин «Лазурный»