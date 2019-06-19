2019-06-19T16:22:07+03:00
Происшествия

Тело утонувшего в Пугачевском районе рыбака плавало рядом с лодкой

Начата проверка [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР Саратовской областиФото СУ СКР Саратовской области
Изменить размер текста:

Следователи СУ СКР региона начали проверку по факту гибели мужчины в Пугачевском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла 19 июня в реке Старица села Малая Таволожка.

По предварительной версии, 64-летний мужчина утром отправился на рыбалку к реке Старица. Через несколько часов родственники забеспокоились и отправились на поиски. Одного из местных жителей они попросили доплыть на лодке до противоположного берега, где находилось плавсредство пропавшего. Как оказалось, там же поблизости плавал труп.

Тело извлекли из воды специалисты облспаса. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Фото СУ СКР Саратовской области

Фото СУ СКР Саратовской области

Проводятся экспертизы, по итогам исследований будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Панин опубликовал кадры снятого в Саратове фильма
Панков: Новый закон даст возможность ЖСК участвовать в достройке проблемных домов
Радаев: Люди не должны испытывать перебои с получением лекарств
Объем поступлений на Балаковский мусороперерабатывающий комплекс вырос в три раза
В Саратове пожарные тушили горящее изнутри дерево
На Танкистов велосипедист пострадал в столкновении с «Приорой»
Саратовская полиция опубликовала видеоподробности кражи на остановке
В Алгайском районе две пекарни выпекали некачественный хлеб
В Пугачевском районе утонул 65-летний мужчина
В Саратовской области ищут пропавшую Софью Шипилову
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
В Красноармейске прокуратура нашла сайты с казино и способами не платить за воду
Панков: Инициатива Володина поможет многодетным семьям решить проблемы с жильем
Рецидивист «заминировал» больницу Заводского района
В Энгельсе дачница закрыла забором проход к Волге
В Калининске горел магазин «Лазурный»