Тело утонувшего в Пугачевском районе рыбака плавало рядом с лодкой

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-19T16:22:07+03:00

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Следователи СУ СКР региона начали проверку по факту гибели мужчины в Пугачевском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла 19 июня в реке Старица села Малая Таволожка.

По предварительной версии, 64-летний мужчина утром отправился на рыбалку к реке Старица. Через несколько часов родственники забеспокоились и отправились на поиски. Одного из местных жителей они попросили доплыть на лодке до противоположного берега, где находилось плавсредство пропавшего. Как оказалось, там же поблизости плавал труп.

Тело извлекли из воды специалисты облспаса. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Фото СУ СКР Саратовской области

Проводятся экспертизы, по итогам исследований будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU