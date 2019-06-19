В Пугачевском районе утонул 65-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-19T14:57:58+03:00

Его труп достали из озера Старица

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В Пугачевском районе утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной службе спасения, трагедия произошла в селе Малая Таволожка.

65-летний мужчина погиб в озере Старица. Его тело подняли из воды спасатели, которые передали труп сотрудникам полиции.

Фото Саратовской областной службы спасения

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU