2019-06-19T14:57:58+03:00
Происшествия

В Пугачевском районе утонул 65-летний мужчина

Его труп достали из озера Старица
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:

В Пугачевском районе утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной службе спасения, трагедия произошла в селе Малая Таволожка.

65-летний мужчина погиб в озере Старица. Его тело подняли из воды спасатели, которые передали труп сотрудникам полиции.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев: Люди не должны испытывать перебои с получением лекарств
Объем поступлений на Балаковский мусороперерабатывающий комплекс вырос в три раза
В Саратове пожарные тушили горящее изнутри дерево
На Танкистов велосипедист пострадал в столкновении с «Приорой»
Саратовская полиция опубликовала видеоподробности кражи на остановке
В Алгайском районе две пекарни выпекали некачественный хлеб
В Саратовской области ищут пропавшую Софью Шипилову
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
В Красноармейске прокуратура нашла сайты с казино и способами не платить за воду
Панков: Инициатива Володина поможет многодетным семьям решить проблемы с жильем
Рецидивист «заминировал» больницу Заводского района
В Энгельсе дачница закрыла забором проход к Волге
В Калининске горел магазин «Лазурный»