В Пугачевском районе утонул 65-летний мужчина
Его труп достали из озера Старица
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Пугачевском районе утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной службе спасения, трагедия произошла в селе Малая Таволожка.
65-летний мужчина погиб в озере Старица. Его тело подняли из воды спасатели, которые передали труп сотрудникам полиции.
Фото Саратовской областной службы спасения
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU