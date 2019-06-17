2019-06-17T18:33:13+03:00
Общество

В Саратове нашли и наказали ответственного за срыв работы автобусного маршрута

Жители поселка Князевка до часа в день тратили на пеший маршрут до ближайшего автобуса
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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Глава Саратова Михаил Исаев доложил на совещании у губернатора в понедельник, 17 июня, что автобус №7 «Стадион Волга – Князевка» запущен по временному разрешению. Ранее главе региона поступили жалобы жителей поселка Князевка Заводского района Саратова на отмену автобусного маршрута.

По итогам конкурса маршрут не был занят ни одним перевозчиком. В результате уже два месяца людям приходится ходить 20-30 минут до конечной маршрута №90.

- Любые изменения и конкурсы несут риски, нужно просчитывать их заранее. Транспортное обслуживание должно быть непрерывным, если на маршрут не вышел перевозчик, должны быть проработаны другие варианты. Почему люди страдают от того, что конкурсы не состоялись?», – возмутился губернатор Радаев.

За неисполнение своих обязанностей будет наказан ответственный чиновник комитета дорожного благоустройства и транспорта Саратова.

- Валерий Радаев поручил зампреду Правительства области Роману Бусаргину и министру транспорта и дорожного хозяйства Николаю Чурикову держать вопрос с транспортным обслуживанием жителей на особом контроле, - уточнили в пресс-службе главы региона.

С подчиненными Радаев также обсудил передачу дороги от поселка Юбилейный до поселка Солнечный в муниципальную собственность и её последующий ремонт, ремонт улицы Московская.

В рамках совещания по жалобам от жителей Саратова, которые были направлены в адрес главы региона с министром здравоохранения Наталией Мазиной обсуждался вопрос обеспечения препаратами пациентов с сахарным диабетом. Губернатор потребовал не допускать сбоев в поставках лекарственных средств, предусмотреть двухмесячный запас препаратов в аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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