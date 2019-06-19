Жителям Саратовской области вернули 6 млн рублей переплаты за коммуналку

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-19T11:00:22+03:00

26 УК могут лишиться лицензий. При этом уже выдано 26 новых разрешений на управление многоквартирными домами

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После проверок по заявлениям жителей начислений платы за коммунальные услуги за пять месяцев 2019 года областная жилинспекция сделала перерасчет на сумму 6 037 630 рублей.

С января по июнь, как сообщили в инспекции, поданы 26 заявлений в суд для отзыва лицензий недобросовестных управляющих организаций на территории Саратовской области. Сейчас 17 из них уже лишены лицензий, девять исков находятся на рассмотрении.

При этом инспекция за этот же период выдала 26 новых лицензий на управление многоквартирными домами.

ИСТОЧНИК KP.RU