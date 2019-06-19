Долги районов Саратовской области за месяц выросли на 211 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-19T10:06:04+03:00

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Госдолг Саратовской области на начало лета составляет по-прежнему 47 млрд 957,6 млн рублей. По данным, опубликованным накануне Минфином РФ, на начало июня регион не набрал новых кредитов и не сократил их объем.

Область все также платит проценты по 26,025 млрд рублей госкредитов и 16,932 млрд рублей — кредитов от различных коммерческих банков. Кроме того, в числе долговых обязательств — государственные ценные бумаги на 5 млрд рублей.

При этом районы Саратовской области продолжают погружаться в долговые обязательства. За май они нарастили муниципальный долг почти на 211 млн рублей — до 9,965 млрд рублей. При этом, в отличие от области, основную его часть составляют кредиты от коммерческих банков — 7,859 млрд рублей, тогда как бюджетные кредиты «только» 2,081 млрд, а еще 24,4 млн рублей — муниципальные гарантии. Впрочем, объем коммерческих кредитов, по сравнению с предшествующим месяцем, сократился на 389 млн рублей при значительном росте бюджетных.

ИСТОЧНИК KP.RU