Утром в Саратове перевернулся ВАЗ-2111

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-18T08:47:57+03:00

В столкновении с Daewoo пострадал пассажир отечественного авто

Изменить размер текста: A A

Авария с переворачиванием автомобиля произошла утром 18 июля в Саратове.

По предварительным данным, столкновение на улице Бакинская у дома №3 произошло в 8:40.

Не поделили дорогу Daewoo и ВАЗ-2111. В результате удара отечественный автомобиль опрокинулся.

Травмы получил пассажир ВАЗа. Как сообщили в ГИБДД Саратова, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU