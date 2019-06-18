Утром в Саратове перевернулся ВАЗ-2111
В столкновении с Daewoo пострадал пассажир отечественного авто
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Авария с переворачиванием автомобиля произошла утром 18 июля в Саратове.
По предварительным данным, столкновение на улице Бакинская у дома №3 произошло в 8:40.
Не поделили дорогу Daewoo и ВАЗ-2111. В результате удара отечественный автомобиль опрокинулся.
Травмы получил пассажир ВАЗа. Как сообщили в ГИБДД Саратова, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU