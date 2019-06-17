2019-06-17T20:26:58+03:00
Происшествия

В Саратове пенсионер сбил девушку с четырехлетним ребенком

Пострадавшие госпитализированы
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В Заводском районе Саратова вечером 17 июня случилось ДТП, в котором пострадали два пешехода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла около 17:30 у дома №23 по улице Крымская. Это рядом с перекрестком с Ново-Астраханским шоссе.

Пенсионер, 82-летний водитель Renault, сбил двух пешеходов — 19-летнюю девушку и четырехлетнего мальчика. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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