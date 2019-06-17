2019-06-17T14:22:28+03:00
Общество

В мэрии Саратова не знают, будут ли высажены новые деревья перед храмом Петра и Павла

Разрешение на опиловку выдала «Зеленая комиссия»
Екатерина Семенова
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Разрешение на опиловку деревьев у храма Петра и Павла в Саратове выдала «Зеленая комиссия».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, перед храмом запланировано провести вертикальную планировку территории, то есть улучшение рельефа. В связи с этим была подана заявка в «Зеленую комиссию» на опиловку деревьев.

Специалисты сочли, что растения на территории храма достаточно старые и поэтому заявление было удовлетворено.

Однако о возможном восстановлении насаждений пока ничего не известно — в разрешении не зафиксированы сроки высадки деревьев и их количество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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