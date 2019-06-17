Саратовцев возмутила вырубка деревьев около храма Петра и Павла
Также был передвинут забор
Фото соцсетей
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Жители Саратова возмутились вырубкой деревьев возле храма Петра и Павла.
Как сообщили «КП-Саратов» местные жители в соцсетях, вокруг церкви, которая расположена в сквере в районе 3-й Дачной, уничтожены все деревья.
Фото соцсетей
Кроме того, по словам горожан, был передвинут забор, примерно на 5 метров, что привело к сужению тротуара.
Фото соцсетей
- Не понимаю, почему нельзя облагородить территорию не вмешиваясь в природу настолько радикально, — задается вопросом автор поста в группе «Типичный Саратов».
ИСТОЧНИК KP.RU