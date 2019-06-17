2019-06-17T10:53:47+03:00
Общество

Саратовцев возмутила вырубка деревьев около храма Петра и Павла

Также был передвинут забор
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

Жители Саратова возмутились вырубкой деревьев возле храма Петра и Павла.

Как сообщили «КП-Саратов» местные жители в соцсетях, вокруг церкви, которая расположена в сквере в районе 3-й Дачной, уничтожены все деревья.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Кроме того, по словам горожан, был передвинут забор, примерно на 5 метров, что привело к сужению тротуара.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

- Не понимаю, почему нельзя облагородить территорию не вмешиваясь в природу настолько радикально, — задается вопросом автор поста в группе «Типичный Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предприниматели могут заключить договор с Регоператором в своем районе
В Саратове неделю будут ловить пешеходов-нарушителей ПДД
В Юбилейном поселке Саратова ищут педофила
В Саратове ищут пенсионера со шрамом на носу
На трассе под Пугачевом ВАЗ перевернулся в кювет
Цифровая трансформация бизнеса Саратова
Убийство на Серова: Обвиняемая показала, как пырнула мужчину ножом
У балашовца арестовали «Приору», зарплату и пенсию за долг в 1,5 млн рублей
Наркоторговец привез в Саратов из Москвы 1,5 кг героина
Балаковская АЭС приглашает представителей предприятий различных отраслей промышленности обменяться опытом в области культуры безопасности и охраны труда
В Саратовской области осудили 57-летнюю самогонщицу
Частную баню в Саратове тушили десять пожарных
Сотрудник ДПС Энгельса попался на взятке 35 тыс. рублей
В Саратове «Лада Приора» сбила пенсионерку