Саратовцев возмутила вырубка деревьев около храма Петра и Павла

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-17T10:53:47+03:00

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Жители Саратова возмутились вырубкой деревьев возле храма Петра и Павла.

Как сообщили «КП-Саратов» местные жители в соцсетях, вокруг церкви, которая расположена в сквере в районе 3-й Дачной, уничтожены все деревья.

Фото соцсетей

Кроме того, по словам горожан, был передвинут забор, примерно на 5 метров, что привело к сужению тротуара.

Фото соцсетей

- Не понимаю, почему нельзя облагородить территорию не вмешиваясь в природу настолько радикально, — задается вопросом автор поста в группе «Типичный Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU