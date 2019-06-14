Озвучена предварительная версия авикатастрофы, в которой погиб военный из Энгельса

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-14T15:33:27+03:00

Московский авиационный комитет считает, что причиной стала попавшая в лайнер молния

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Стала известна предварительная версия авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 5 мая в аэропорту «Шереметьево», где погиб житель Энгельса Алексей Гультайчук.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», 27-летний мужчина служил в Мурманске. Он возвращался из отпуска.

Согласно предварительному отчету Московского авиационного комитета, в лайнер ударила молния, что привело к отключению автопилота и нарушению связи.

При этом уточняется, что информация может быть дополнена, если появятся новые данные.

Напомним, самолет экстренно сел сразу после взлета и загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU