В сгоревшем самолете в Шереметьеве погиб житель Энгельса

В трагедии в аэропорту Шереметьево погиб житель Энгельса Саратовской области.

Как сообщил «КП-Саратов» его знакомый, это Алексей Гультайчук.

Известно, что 27-летний Алексей Гультайчук жил в Энгельсе, где окончил школу №152 в Саратове-63 на территории воинской части №25623. Он был военным, служил в Мурманске и после отпуска в Сочи возвращался на место службы.

У Алексея Гультайчука в Энгельсе осталась жена с ребенком — двухлетним сыном.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100-95B прилетел 5 мая из Саратова в Москву, а после этого начал рейс SU1492 в Мурманск, в ходе которого загорелся и совершил аварийную посадку.

В компании «Аэрофлот» пока не смогли подтвердить информацию, отметив, что по этому пассажиру пока достоверных данных нет. Однако в опубликованном списке погибших Алексей Гультайчук числится.

СПРАВКА

Трагедия в аэропорту Шереметьево произошла вечером 5 мая. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Пожар тушили около 20 минут, но воздушное судно сгорело практически полностью.

При этом погиб 41 человек, 37 остались живы.

Следственный комитет России начал проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся опросы пострадавших, будет изучена техническая документация.

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