В Саратове ищут сбежавшую домашнюю змею

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-14T12:50:43+03:00

По словам владельца, она не ядовитая

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В Саратове ищут пропавшую домашнюю змею.

- Уважаемые соседи! Больше года назад у меня сбежала змея (белая с серо-бежевыми пятнами). Как выяснилось, змея выжила, перезимовала в подвале, поела всех мышей и сейчас обитает в нашем дворе, — написано в объявлении, фото которого выложили в паблик «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Фото из соцсетей

Также там указывается, что пресмыкающееся не ядовито и абсолютно безопасно.

Напомним, по улицам Саратова ранее бегала лиса-чернобурка.

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ИСТОЧНИК KP.RU