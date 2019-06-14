В Саратове ищут сбежавшую домашнюю змею
По словам владельца, она не ядовитая
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В Саратове ищут пропавшую домашнюю змею.
- Уважаемые соседи! Больше года назад у меня сбежала змея (белая с серо-бежевыми пятнами). Как выяснилось, змея выжила, перезимовала в подвале, поела всех мышей и сейчас обитает в нашем дворе, — написано в объявлении, фото которого выложили в паблик «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Фото из соцсетей
Также там указывается, что пресмыкающееся не ядовито и абсолютно безопасно.
Напомним, по улицам Саратова ранее бегала лиса-чернобурка.
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ИСТОЧНИК KP.RU