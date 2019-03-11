По Ленинскому району бегает лиса-чернобурка
Сегодня, 11 марта, горожане опубликовали в соцсети «ВКонтакте» снимок лисы-чернобурки, которая гуляет в Ленинском районе.
- Она бегает по Лесной республике. Не худая, людей не боится — похоже, домашняя, — делится очевидец в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Анонимный автор публикации добавил, что по словам жильцов, лису видел на приеме местный ветеринар. Однако контактов хозяина животного никто ему дать так и не смог.
Комментаторы записи разделились во мнениях. Часть людей посочувствовала черной красавице, а другие посчитали, что заводить таких животных в городе — странно само по себе, ведь их место на природе.
ИСТОЧНИК KP.RU