2019-03-11T12:57:53+03:00
Общество

По Ленинскому району бегает лиса-чернобурка

Снимок животного очевидцы опубликовали в соцсетях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 марта, горожане опубликовали в соцсети «ВКонтакте» снимок лисы-чернобурки, которая гуляет в Ленинском районе.

- Она бегает по Лесной республике. Не худая, людей не боится — похоже, домашняя, — делится очевидец в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Анонимный автор публикации добавил, что по словам жильцов, лису видел на приеме местный ветеринар. Однако контактов хозяина животного никто ему дать так и не смог.

Комментаторы записи разделились во мнениях. Часть людей посочувствовала черной красавице, а другие посчитали, что заводить таких животных в городе — странно само по себе, ведь их место на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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