Под Саратовом поймали трех браконьеров

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-13T14:00:31+03:00

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Вчера, 12 июня, в рамках операции «Биосфера» сотрудники полиции поймали браконьеров в двух районах области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, в 07:40 в 1 км от села Березовая Лука на акватории реки Чагра обнаружили 38-летнего жителя села Пестравка, который поставил сети. Через две минуты в этом же месте выявили его односельчанина в возрасте 55 лет.

В Ершовском районе у реки Малый Узень в селе Перекопное незаконно рыбачил 60-летний гражданин. С помощью сети местный житель выловил 21 карася и двух лещей.

По выявленным фактам проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU