У села Усатово под Саратовом поймали браконьера
У мужчины изъяли резиновую лодку, сети и рыбу
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В Краснокутском районе Саратовской области полиция вчера, 12 июня, в рамках операции «Биосфера» задержала браконьера.
- В 06:00 в 8 км севернее села Усатово на берегу реки Еруслан 54-летний мужчина сетями ловил рыбу, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Стоит отметить, что мужчина ранее судим и порыбачить приехал из Красного Кута.
У него изъяли резиновую лодку, шесть сетей, 30 карасей, 29 окуней. Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU