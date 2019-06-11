Убийцу друга в Заводском районе Саратова заключили под стражу

СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-11T08:23:44+03:00

Свидетелем кровопролития на улице Энтузиастов стал девятилетний ребенок

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В Заводском районе Саратова следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве друга.

- По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 61-летний мужчина находился в гостях у своего друга в квартире на улице Энтузиастов. Приятели пили на кухне и в какой-то момент начали спорить.

Старший гражданин ударил товарища сковородой по рукам. В ответ на это хозяин жилища два раза вонзил нож ему в живот и скользнул лезвием по лицу.

Потерпевший пошел умыться, но злоумышленник нагнал его и еще два раза ударил ножом, но уже в спину, из-за чего мужчина упал.

Свидетелем кровопролития стал девятилетний сын хозяина квартиры. Он позвонил матери, которая была на работе. Женщина вызвала «скорую» и полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 61-летний мужчина скончался от колото-резаных проникающих ранений брюшной полости и спины.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, он во всем признался.

Пока он под стражей, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU