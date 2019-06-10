В Саратове маленький мальчик увидел, как его отец убивает ножом друга

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-10T08:59:25+03:00

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В Заводском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 61-летнего местного жителя.

- Следствие считает, что погибший пришел в гости к своему 34-летнему другу, который жил в квартире на улице Энтузиастов. Приятели начали пить на кухне и во время обсуждения глобальных проблем поругались, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Пожилой мужчина схватил сковородку и ударил ей по рукам друга, в ответ на это владелец жилья взял в руки нож и ударил им в грудь, живот, а также задел лицо.

Потерпевший пошел умыться, но злоумышленнику этого было мало. Он догнал жертву и два раза воткнул нож в спину.

Свидетелем страшной картины стал девятилетний сын 34-летнего мужчины. Мальчик позвонил маме, которая была на работе, и она вызвала «скорую» и полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 61-летний гражданин скончался от колото-резаных проникающих ранений брюшной полости и спины.

Следователи задержали злоумышленника. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU