Жители «Звезды» поблагодарили Вячеслава Володина за помощь в строительстве школы

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-08T13:37:54+03:00

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В ходе рабочей поездки Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил стройплощадку в микрорайоне «Звезда» Кировского района Саратова, где возводится школа с бассейном на 825 мест и детский сад на 160 мест. Спикер Госдумы ознакомился с ходом строительных работ и пообщался с жителями.

Как отметила Ольга Волчева, проживающая в микрорайоне «Звезда», ее семья очень рада вниманию, которое стало уделяться вопросам благоустройства микрорайона, улучшению его инфраструктуры.

- Во многом это заслуга спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, который регулярно приезжает к нам, чтобы оценить обстановку. Сейчас активно ведутся строительные работы и даже не верится, что еще меньше года назад мы только мечтали о собственной школе. После встречи с жителями микрорайона Вячеславу Викторовичу удалось решить вопрос о выделении земельного участка, принадлежавшего министерству обороны. А ведь до этого проблема не решалась годами!

У меня двое детей, младшему из них 6 лет. Надеюсь, что через год он сможет учиться возле нашего дома, не добираясь «на перекладных» в отдаленную школу. Все-таки для первоклассника и для родителей это сложно. Очень хотелось бы, чтобы работы были завершены вовремя, в те сроки, которые обозначил Вячеслав Викторович. И конечно, при сохранении качества работ, – отметила женщина.

Своими впечатлениями поделился и Андрей Яшкин, также проживающий на территории микрорайона.

- Я живу в доме, окна которого в настоящее время выходят на пустырь. И еще на этапе выбора квартиры нам с семьей очень хотелось видеть там детский сад или школу. Сегодня при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина наши мечты сбываются – буквально в нескольких десятках метров строится учреждение для дошколят.

Для меня это как нельзя актуально: ребенку 2,5 года, самое время для детского сада, а потом и школы рядом. Было бы очень неудобно отводить ребенка в садик в другом микрорайоне, а потом забирать домой. Особенно в зимний период. Здорово, что наш микрорайон скоро обзаведется и детсадом, и школой. Хочется поблагодарить за это Вячеслава Викторовича, который внимательно выслушал наши пожелания и помог с решением вопроса, – сказал Андрей Яшкин.

ИСТОЧНИК KP.RU