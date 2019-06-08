Вячеслав Володин назвал СГМУ одним из ведущих вузов России

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-08T12:51:27+03:00

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Вячеслав Володин, спикер Государственной думы России, назвал Саратовский государственный медицинский университет одним из ведущих медицинских вузов страны.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Володин, в СГМУ нет проблем с качеством образования будущих специалистов.

При этом остается рад других сложных моментов: например, обеспечение молодых медиков жильем, зарплатой, достойными условиями жизни. Он отметил, что средняя зарплата молодого врача, порядка 16,3 тыс. рублей, не мотивирует идти работать в районную больницу. Некоторым также приходится за свой счет снимать квартиру.

Вячеслав Володин напомнил о недавнем решении совместно с губернатором Валерием Радаевым поднять зарплату молодым врачам до 23 тыс. рублей и в обязательном порядке каждому компенсировать затраты на жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU