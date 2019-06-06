2019-06-06T10:52:40+03:00
Общество

УФАС аннулировало проведение аукциона на поставку коммунальной техники для Саратова

Заказчик незаконно включил 78 единиц техники в один лот
Екатерина Семенова
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Комиссия Саратовского УФАС аннулировала проведение аукциона на поставку коммунальной техники.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была рассмотрена и удовлетворена жалоба ООО «Энергия Дальнего Востока» на условия аукциона.

По мнению заявителя, техзадание для торгов нарушает антимонопольное законодательство. В частности, затребована минимальная масса автогрейдера 24 тонны, что указывает на единственного производителя — ОАО «Брянский арсенал». При этом доводов для именно такой массы техники не приведено.

Кроме того, комиссия УФАС пришла к выводу, что ни одна организация не производит весь перечень затребованной коммунальной техники — а это 78 единиц спецмашин, включая коммунальные подметальные уборочные машины, комбинированные дорожные машины, погрузчики, лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры и самосвалы.

- Заказчик в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 закона о контрактной системе включив в один лот поставку 78 единиц специальной техники на общую сумму 549,6 млн рублей ограничил доступ к участию в закупке потенциальных участников закупки, — говорится в официальном сообщении УФАС.

Напомним, минимальная цена аукциона была заявлена в сумме 549,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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