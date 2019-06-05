Отменился аукцион на поставку коммунальной техники в Саратов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-05T11:19:49+03:00

Якутская компания пожаловалась на условия аукциона на поставку машин

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Управление ФАС по Саратовской области приостановило аукционы на закупку снегоуборочной техники для нужд региона.

Как сообщает сайт госзакупок, причиной прекращения торгов стала жалоба якутской организации ООО «Энергия Дальнего Востока».

Планировалось, что уже 3 июня станет известно, кто поставит коммунальную технику на 549 млн рублей. Должны были быть закуплены подметальные машины, грейдеры, фрезерно-роторные очистители, самосвалы и прочая техника. Всего — 72 единицы.

- Решение об отмене аукциона на поставку коммунальной техники было принято УФАС. В настоящее время юристами изучаются доводы антимонопольного органа, - заявил заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко.

Большая часть оборудования предназначена для работ в зимнее время. Решение закупить технику было принято после минувшей зимы, которая стала настоящим испытанием для коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU