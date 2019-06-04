2019-06-04T19:11:31+03:00
Происшествия

В Дергачевском районе из реки достали утопленника

Мужчина утонул в реке Камышовка
Екатерина Семенова
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В Дергачевском районе – очередной утопленник.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла в реке Камышовка поселка Антоновка.

Тело 37-летнего мужчины со дна подняли водолазы облспаса. Они передали его следователям СУ СКР региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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