В Дергачевском районе 39-летний мужчина ушел купаться и утонул
Спасатели подняли тело с шестиметровой глубины
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В Дергачевском районе Саратовской области утонул мужчина.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла в поселке Советский.
По предварительной версии, мужчина отправился купаться и погиб. Для извлечения тела из воды были вызваны областные спасатели. Водолазы обнаружили труп на глубине шести метров, в 30 метрах от берега.
Погибшему было 39 лет. Тело передано следователям.
ИСТОЧНИК KP.RU