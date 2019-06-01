В Дергачевском районе 39-летний мужчина ушел купаться и утонул

СЕГОДНЯ 20:40 2019-06-01T20:40:33+03:00

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В Дергачевском районе Саратовской области утонул мужчина.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла в поселке Советский.

По предварительной версии, мужчина отправился купаться и погиб. Для извлечения тела из воды были вызваны областные спасатели. Водолазы обнаружили труп на глубине шести метров, в 30 метрах от берега.

Погибшему было 39 лет. Тело передано следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU