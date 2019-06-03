Мышиная лихорадка в Саратове: детей планируют отправить в Крым

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-03T13:10:27+03:00

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В Саратове продолжает оставаться сложной ситуация с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, введен «Оперативный план противоэпидемических мероприятий в случае активизации природного очага в зеленой зоне лесопарка «Кумысная поляна» на 2019-2023 годы».

Напомним, ранее сообщалось об отмене первых смен в детских оздоровительных лагерях города. Сейчас детей планируют отправить в другие учреждения области, а также в Крым.

Кроме того, на Кумысной поляне организовано дежурство чиновников министерства природных ресурсов и экологии, чтобы не допускать население в опасную зону. На границе лесопарка установлены предупреждающие знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU