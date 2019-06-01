Пожар на Сокурском тракте угрожает АГЗС
Местность окутана плотной дымовой завесой
На Сокурском тракте горят камышиФото: Александр Уриевский
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Стали известны подробности природного пожара на Сокурском тракте.
Как сообщил с места событий корреспондент «КП-Саратов», горят камыши в русле бывшей реки и близлежащих оврагах.
На Сокурском тракте горят камыши.
- Огонь бушует рядом с газовой заправкой, – отметил корреспондент.
Пожар произошел возле АГЗС
Дорога на Сокурском тракте окутана плотной дымовой завесой.
ИСТОЧНИК KP.RU