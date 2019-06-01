СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-01T14:24:00+03:00

На Сокурском тракте горит поле. Кадр из видео

Также огонь охватил остров Пустынный под Балаковом [видео]

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В Саратове горит поле на Сокурском тракте.

Об этом сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Типичный Саратов».

Пользователь Тимофей Зеленкин просит горожан быть осторожнее с огнем.

На онлайн-карте природных пожаров зафиксировано также возгорание на острове Пустынный вблизи Балакова.

Скрин космоснимка лесных пожаров портала fires.ru

Напомним, в Саратове и по области установилась жаркая сухая погода. Жителей предупредили о введении четвертого класса горимости – высокой пожарной опасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712286" frameborder="0"></iframe> Природный пожар на Сокурском тракте.

ИСТОЧНИК KP.RU