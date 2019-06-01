В Саратове горит поле на Сокурском тракте
Также огонь охватил остров Пустынный под Балаковом [видео]
На Сокурском тракте горит поле. Кадр из видео
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В Саратове горит поле на Сокурском тракте.
Об этом сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Типичный Саратов».
Пользователь Тимофей Зеленкин просит горожан быть осторожнее с огнем.
На онлайн-карте природных пожаров зафиксировано также возгорание на острове Пустынный вблизи Балакова.
Скрин космоснимка лесных пожаров портала fires.ru
Напомним, в Саратове и по области установилась жаркая сухая погода. Жителей предупредили о введении четвертого класса горимости – высокой пожарной опасности.
Природный пожар на Сокурском тракте.
ИСТОЧНИК KP.RU