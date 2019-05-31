Депутата в областную думу на место Вячеслава Володина изберут в сентябре

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-31T14:19:31+03:00

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На заседании Саратовской областной думы 31 мая утвердили дату проведения довыборов на освободившееся место. Нового депутата по Заводскому одномандатному избирательному округу №2 жители района изберут 8 сентября 2019 года.

Напомним, избравшийся по одномандатному округу в Заводском районе Саратова Вячеслав Володин сложил полномочия в связи с переездом в другой регион. Руководитель предприятия «Саратоворгсинтез», входящего в структуру «Лукойла», Володин был переведен на другую должность в Ставропольском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU