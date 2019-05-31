Ученикам частных школ в Саратовской области дадут право пользоваться льготными проездными
Не все депутаты поняли, почему хватает денег на обучение, но не хватает на проезд
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В Саратовской облдуме рассмотрели вопрос о льготных проездных для учеников частных школ. Сегодня 3 054 школьника должны получить такое право.
- Если находят средства учить в частном заведении, то неужели не найдут на проезд? — удивился депутат Станислав Денисенко.
- Ставить в зависимость от формы обучения детей получение государственных льгот нельзя — поэтому ученики частных школ должны получать льготные проездные, как и ученики обычных школ, — пояснила представляющая изменения в законе «Об образовании в Саратовской области» омбудсмен Татьяна Журик.
Соответствующие изменения в закон депутаты приняли.
ИСТОЧНИК KP.RU