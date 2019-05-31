2019-05-31T11:56:44+03:00
Общество

Ученикам частных школ в Саратовской области дадут право пользоваться льготными проездными

Не все депутаты поняли, почему хватает денег на обучение, но не хватает на проезд
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В Саратовской облдуме рассмотрели вопрос о льготных проездных для учеников частных школ. Сегодня 3 054 школьника должны получить такое право.

- Если находят средства учить в частном заведении, то неужели не найдут на проезд? — удивился депутат Станислав Денисенко.

- Ставить в зависимость от формы обучения детей получение государственных льгот нельзя — поэтому ученики частных школ должны получать льготные проездные, как и ученики обычных школ, — пояснила представляющая изменения в законе «Об образовании в Саратовской области» омбудсмен Татьяна Журик.

Соответствующие изменения в закон депутаты приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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