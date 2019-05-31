2019-05-31T11:51:10+03:00
Недвижимость

Фонду капремонта Саратовской области разрешили проводить дополнительные виды работ

Изменения внесли в закон на заседании областной думы
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В Саратовской областной думе приняли изменения в закон «О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта». Таким образом, расширен перечень услуг и работ, которые могут быть произведены в рамках капремонта.

- Мы даем право Фонду капремонта заказать такие работы. Вследствие недостаточной информированности дома успевают ремонтировать частично, а потом признают аварийными. Эти вновь включенные в список работы позволят качественно прорабатывать план капремонта дома, эффективнее работать над признанием зданий непригодными для проживания и в перспективе — для оценки отдельных несущих конструкций, чтобы предупредить обрушения, которые участились, — пояснил автор законопроекта, депутат Леонид Писной.

По его мнению, срок постройки дома как показатель его износа, как применяется сегодня — это нонсенс. Есть дома столетние, которые еще стоят, а есть дома Лагутенко, построенные не так давно, но уже со 100% износа.

- Если по результатам проверки Минстрой обращается в Фонд капремонта для проведения оценки состояния дома, то лучше потратить 30 тыс. сейчас на оценку конструкций, чем потом вложить 2 млн в реконструкцию кровли, а потом признать дом аварийным, — заметил Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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