На Кумысной поляне Саратова пропала 35-летняя Алена Волчанская
В Саратове ищут пропавшую без вести Алену Волчанскую.
Алена Волчанская
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 35-летняя женщина исчезла 28 апреля.
Алена Волчанская пропала на территории СНТ «Строитель» на Кумысной поляне.
По приметам женщине на вид 36 лет. Ее рост 170-175 см, она среднего телосложения. Волосы светло-русые, вьющиеся, длинные. Глаза серые.
На момент пропажи Волчанская была одета в серые джинсы, при себе имела сотовый телефон Huawei серебристого цвета.
Информацию о возможном местонахождении Алены Волчанской полиция просит сообщать по телефонам в Саратове: 8 (8452) 92-88-38, 92-87-06 (круглосуточно) или 02. Также можно прийти в ближайший отдел.
Напомним, пропавшую Наталью Платунову нашли погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU