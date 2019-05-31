2019-05-31T11:40:16+03:00
Происшествия

На Кумысной поляне Саратова пропала 35-летняя Алена Волчанская

Ее ищут уже месяц
Екатерина Семенова
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В Саратове ищут пропавшую без вести Алену Волчанскую.

Алена Волчанская

Алена Волчанская

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 35-летняя женщина исчезла 28 апреля.

Алена Волчанская пропала на территории СНТ «Строитель» на Кумысной поляне.

По приметам женщине на вид 36 лет. Ее рост 170-175 см, она среднего телосложения. Волосы светло-русые, вьющиеся, длинные. Глаза серые.

На момент пропажи Волчанская была одета в серые джинсы, при себе имела сотовый телефон Huawei серебристого цвета.

Информацию о возможном местонахождении Алены Волчанской полиция просит сообщать по телефонам в Саратове: 8 (8452) 92-88-38, 92-87-06 (круглосуточно) или 02. Также можно прийти в ближайший отдел.

Напомним, пропавшую Наталью Платунову нашли погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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