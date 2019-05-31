2019-05-31T10:13:40+03:00
Недвижимость

Повреждения водопроводов на Огородной и Магнитном проезде обещают устранить к вечеру пятницы

Отключена вода на нескольких улицах в Саратове
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Из-за повреждений на городском водопроводе у дома №31а по улице Огородная остались без нормального водоснабжения жители домов №№3, 5, 6/12 на Карьерной, №№29, 29а, 31, 31а на Огородной, №№12а, 14 (корпус 2) по улице Лопатина гора.

Также сегодня, 31 мая, вскрылись повреждения на водоводе по 1-му Магнитному проезду.

Изменены параметры холодного водоснабжения абонентам 1-го Магнитного проезда, улицы Пристанская от Вольской до Чапаева.

Закончить ремонт в ООО «КВС» обещают ориентировочно до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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