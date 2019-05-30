2019-05-30T13:22:29+03:00
Общество

В Саратовской области началась операция «Автобус –2019»

ГИБДД проверяет законность изменений в конструкции машин
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Областная Госавтоинспекция с 30 мая по 6 июня года по всей Саратовской области начала первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Автобус –2019».

Основная цель - исключение из эксплуатации автобусов, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили, что за первые четыре месяца 2019 года в Саратовской области в 79 ДТП, произошедших по вине водителей транспорта юридических лиц, 97 человек получили травмы. двое погибло.

С участие пассажирского автотранспорта произошло 28 ДТП - 1 человек погиб, 42 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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