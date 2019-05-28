Илья Захаров стал только третьим на Чемпионате России в Казани
Олимпийский чемпион Лондона, саратовец Илья Захаров 28 мая занял третье место (408,05 балла ) на чемпионате России по прыжкам с трехметрового трамплина.
Соревнования проходят с 28 мая по 1 июня во Дворце водных видов спорта в Казани. Они являются отборочным стартом для формирования сборной команды России для участия в Чемпионате Мира по водным видам спорта, который пройдет в корейском городе Кванджу в июле.
Золото выиграл спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер, его результат 498,70 балла. Серебро завоевал партнер Захарова по синхронным прыжкам Евгений Кузнецов — 451,10 балла.
Синхронные прыжки выявят победителей 30 мая.
На соревнования заявились более 150 спортсменов из 12 регионов Российской Федерации.
Занявшие в индивидуальных видах программы первые два места спортсмены выполнят условия отбора для участия в чемпионате мира — 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU