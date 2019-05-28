2019-05-28T15:22:15+03:00
Общество

Панков пообещал провести в Саратове круглый стол по проблемам детской жестокости

Он уверен, что важно разобраться в причинах ЧП в Вольском районе
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы РФ Николай Панков прокомментировал случай в Вольском районе, где школьник напал на ученицу и пытался поджечь учебное заведение.

- Случай нападения в Вольске, когда подросток ударил девочку топором, взбудоражил всю общественность. Думаю, он будет взят на контроль и правоохранительными органами, и местной властью. На следующей неделе проведу в Саратове «круглый стол» по проблемам детской жестокости. Приглашу уполномоченного по правам ребенка в области, психологов, учителей, общественные организации. У каждой трагедии есть причины, важно разобраться в них и не допускать таких ситуаций в будущем, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Политехнической столкнулись две иномарки
Илья Захаров стал только третьим на Чемпионате России в Казани
На возгорание в санатории Смирновского ущелья вызвали 45 пожарных
Жительница Саратова ищет невесту для хомяка
Специалисты госпиталя для ветеранов войн провели медицинский осмотр жителей Красноармейска
На перилах моста в Студгородке Саратова сидит парень
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела о нападении подростка на школу в Вольске
В Жасминном поселке поезд сбил девушку
Проверяющие высказали претензии к автобусам №11 Саратова
Раненную топором девочку в школе на самолете привезли в Саратов
Штраф в полмиллиона присудили торговцу немаркированным алкоголем из Ершова
В отношении 14-летнего подростка, напавшего на школу в Саратовской области, возбуждено уголовное дело
СОГАЗ-Мед: О женском здоровье и красоте
Банк «Открытие»: семейные россияне берут потребительские кредиты вдвое чаще одиноких
В Ленинском районе найден труп бешеной лисы
Школы Саратовской области проверят на безопасность
Панков: Володин особо внимателен к благополучию граждан
В Ершове мужчина провалился в канализацию и потерял сознание
Панков: Депутаты сделали все, чтобы помочь аграриям
В Балакове экскаватор насмерть переехал 79-летнюю женщину
Житель Хвалынска выплатил долг по алиментам из страха ареста
Панков: Володин проинформировал о работе Госдумы и правительства по оценке реализации программы «Цифровая экономика»
Приставы Саратовской области составили портрет среднестатистического алиментщика
В СГЮА обсудили тему стабильного развития предпринимательской деятельности
На СХИ в Саратове водитель ВАЗа сбил девочку-подростка