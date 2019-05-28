Панков пообещал провести в Саратове круглый стол по проблемам детской жестокости

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-28T15:22:15+03:00

Он уверен, что важно разобраться в причинах ЧП в Вольском районе

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков прокомментировал случай в Вольском районе, где школьник напал на ученицу и пытался поджечь учебное заведение.

- Случай нападения в Вольске, когда подросток ударил девочку топором, взбудоражил всю общественность. Думаю, он будет взят на контроль и правоохранительными органами, и местной властью. На следующей неделе проведу в Саратове «круглый стол» по проблемам детской жестокости. Приглашу уполномоченного по правам ребенка в области, психологов, учителей, общественные организации. У каждой трагедии есть причины, важно разобраться в них и не допускать таких ситуаций в будущем, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU