Панков пообещал провести в Саратове круглый стол по проблемам детской жестокости
Депутат Государственной думы РФ Николай Панков прокомментировал случай в Вольском районе, где школьник напал на ученицу и пытался поджечь учебное заведение.
- Случай нападения в Вольске, когда подросток ударил девочку топором, взбудоражил всю общественность. Думаю, он будет взят на контроль и правоохранительными органами, и местной властью. На следующей неделе проведу в Саратове «круглый стол» по проблемам детской жестокости. Приглашу уполномоченного по правам ребенка в области, психологов, учителей, общественные организации. У каждой трагедии есть причины, важно разобраться в них и не допускать таких ситуаций в будущем, — написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU