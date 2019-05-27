Биометрические паспорта начали выдавать в подразделении на Вавилова в Саратове

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-27T17:08:14+03:00

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В Управлении по миграции ГУ МВД по Саратовской области затруднились пояснить, в чем причина технической неисправности оборудования для изготовления биометрических паспортов.

Как рассказал «КП-Саратов» врио начальника пресс-службы ГУ МВД области Владимир Костеров, сейчас ведется восстановление работоспособности оборудования.

- В первую очередь паспорта нового образца вновь начнут выдавать там, где существует наибольший спрос: в Саратове и Энгельсе. После этого — в территориальных органах в районах области, — отметил он.

При этом известно, что в подразделении на улице Вавилова в Саратове паспорта уже начали выдавать.

- Услуга очень актуальна и востребована, — пояснил Владимир Костеров.

ИСТОЧНИК KP.RU