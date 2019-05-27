2019-05-27T16:47:36+03:00
Общество

В Саратовской области перестали выдавать биометрические паспорта

Произошла поломка оборудования
Екатерина Семенова
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В Саратовской области перестали выдавать паспорта нового образцаВ Саратовской области перестали выдавать паспорта нового образцаФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области перестали выдавать паспорта нового поколения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, причина — поломка оборудования.

Биометрические паспорта перестали выдавать с 21 мая. Сроки восстановления работы техники пока не установлены, но в главке пообещали известить, когда новые документы вновь начнут выдавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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