В Саратовской области перестали выдавать биометрические паспорта
Произошла поломка оборудования
В Саратовской области перестали выдавать паспорта нового образцаФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области перестали выдавать паспорта нового поколения.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, причина — поломка оборудования.
Биометрические паспорта перестали выдавать с 21 мая. Сроки восстановления работы техники пока не установлены, но в главке пообещали известить, когда новые документы вновь начнут выдавать.
ИСТОЧНИК KP.RU