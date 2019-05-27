Борис Гребенщиков — саратовцам: Спасибо вам!
На проспекте Кирова в Саратове состоялся бесплатный концерт Бориса Гребенщикова, лидера группы «Аквариум».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на площади перед консерваторией собрались сотни поклонников творчества музыканта.
Во время выступления Борис Гребенщиков заметил, что такие свободные концерты для всех желающих становятся главным действием. А то, что состоится вечером: «это уже так...». Напомним, сегодня главный концерт в рамках тура пройдет в театре драмы.
Из толпы ему кричали слова благодарности.
- Вам спасибо! Знаете, как приятно! Выходишь — а здесь вы! — ответил на это Борис Гребенщиков.
Концерт длился около получаса, Борис Гребенщиков исполнил несколько песен, а в конце пригласил саратовцев на свой концерт вечером.
Борис Гребенщиков в Саратове.
Редакция «КП-Саратов» благодарит руководство Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова за разрешение производить съемку с балкона, отдельная благодарность руководителю информационного отдела СГК имени Л.В. Собинова Ольге Разуваевой.
Борис Гребенщиков сыграл для саратовцев перед консерваторией.
ИСТОЧНИК KP.RU