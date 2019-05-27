2019-05-27T12:51:43+03:00
Общество

Борис Гребенщиков — саратовцам: Спасибо вам!

Музыкант дал бесплатный концерт на проспекте Кирова [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Борис Гребенщиков выступил перед саратовцами на улицеБорис Гребенщиков выступил перед саратовцами на улицеФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

На проспекте Кирова в Саратове состоялся бесплатный концерт Бориса Гребенщикова, лидера группы «Аквариум».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на площади перед консерваторией собрались сотни поклонников творчества музыканта.

Во время выступления Борис Гребенщиков заметил, что такие свободные концерты для всех желающих становятся главным действием. А то, что состоится вечером: «это уже так...». Напомним, сегодня главный концерт в рамках тура пройдет в театре драмы.

Из толпы ему кричали слова благодарности.

- Вам спасибо! Знаете, как приятно! Выходишь — а здесь вы! — ответил на это Борис Гребенщиков.

Концерт длился около получаса, Борис Гребенщиков исполнил несколько песен, а в конце пригласил саратовцев на свой концерт вечером.

Борис Гребенщиков в Саратове.

Редакция «КП-Саратов» благодарит руководство Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова за разрешение производить съемку с балкона, отдельная благодарность руководителю информационного отдела СГК имени Л.В. Собинова Ольге Разуваевой.

Борис Гребенщиков сыграл для саратовцев перед консерваторией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове горела баня
Пропавший в Саратове дезориентированный пенсионер погиб
В лагерях на Кумысной поляне дважды потравили крыс
Житель Озинок убил мужчину в споре за стул у новогоднего стола
Бетонная плита раздавила рабочего в Ершове
Саратовский Сабантуй-2019 посвящен вековым юбилеям Татарстана и Башкортостана
На Огородной, 70 начались вскрышные работы
Панков: Володин ставит задачу, чтобы дольщики скорей получили своё жильё
На Ново-Астраханском шоссе столкнулись ВАЗ и скутер
В Балакове водитель ВАЗ-2106 сбил двух детей
Пропавший в сентябре в Петровске пенсионер погиб
С 1 июля все автобусы Саратова должны будут работать по безналу
В Саратове молодой рецидивист угнал машину с оставленными ключами зажигания
Саратовцы смогут задать вопросы руководству полиции
Под Саратовом мужчина попал в больницу после падения с байка
Юлия Литневская вручила почетную грамоту преподавателю детской школы искусств