Борис Гребенщиков — саратовцам: Спасибо вам!

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-27T12:51:43+03:00

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На проспекте Кирова в Саратове состоялся бесплатный концерт Бориса Гребенщикова, лидера группы «Аквариум».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на площади перед консерваторией собрались сотни поклонников творчества музыканта.

Во время выступления Борис Гребенщиков заметил, что такие свободные концерты для всех желающих становятся главным действием. А то, что состоится вечером: «это уже так...». Напомним, сегодня главный концерт в рамках тура пройдет в театре драмы.

Из толпы ему кричали слова благодарности.

- Вам спасибо! Знаете, как приятно! Выходишь — а здесь вы! — ответил на это Борис Гребенщиков.

Концерт длился около получаса, Борис Гребенщиков исполнил несколько песен, а в конце пригласил саратовцев на свой концерт вечером.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711188" frameborder="0"></iframe> Борис Гребенщиков в Саратове.

Редакция «КП-Саратов» благодарит руководство Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова за разрешение производить съемку с балкона, отдельная благодарность руководителю информационного отдела СГК имени Л.В. Собинова Ольге Разуваевой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711185" frameborder="0"></iframe> Борис Гребенщиков сыграл для саратовцев перед консерваторией.

ИСТОЧНИК KP.RU