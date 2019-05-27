Сотни саратовцев пришли на бесплатный концерт Бориса Гребенщикова
Жители Саратова ждут концерта Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум».
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на проспекте Кирова, перед консерваторией, собралось несколько сотен человек.
Вид с консерваотрииФото: Александр Уриевский
Поклонники творчества Бориса Гребенщикова ожидают небольшого выступления, которое должно состояться для всех желающих бесплатно. Основной концерт запланирован сегодня в театре драмы.
.Фото: Александр Уриевский
Порядок обеспечивают сотрудники полиции.
Редакция «КП-Саратов» благодарит руководство Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова за разрешение производить съемку с балкона, отдельная благодарность руководителю информационного отдела СГК имени Л.В. Собинова Ольге Разуваевой.
Ожидание концерта Бориса Гребенщикова в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU