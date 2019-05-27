2019-05-27T13:23:34+03:00
Общество

Сотни саратовцев пришли на бесплатный концерт Бориса Гребенщикова

Музыкант должен выступить перед консерваторией [видео]
Екатерина Семенова
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На проспекте Кирова поклонники ждут Бориса ГребенщиковаНа проспекте Кирова поклонники ждут Бориса ГребенщиковаФото: Александр Уриевский
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Жители Саратова ждут концерта Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум».

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на проспекте Кирова, перед консерваторией, собралось несколько сотен человек.

Вид с консерваотрии Фото: Александр Уриевский

Вид с консерваотрииФото: Александр Уриевский

Поклонники творчества Бориса Гребенщикова ожидают небольшого выступления, которое должно состояться для всех желающих бесплатно. Основной концерт запланирован сегодня в театре драмы.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Порядок обеспечивают сотрудники полиции.

Редакция «КП-Саратов» благодарит руководство Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова за разрешение производить съемку с балкона, отдельная благодарность руководителю информационного отдела СГК имени Л.В. Собинова Ольге Разуваевой.

Ожидание концерта Бориса Гребенщикова в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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