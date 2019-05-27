На Аткарской и Саперной отключили воду

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-27T07:32:01+03:00

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Для ликвидации повреждений на городских водопроводных сетях сегодня, 27 мая, изменены параметры холодного водоснабжения жителям домов на улице Аткарская, от Посадского до Кутякова.

Также до вечера без воды рискуют остаться жильцы в домах по Саперной, 3 и 5, проспекту 50 лет Октября, 77 и 81, Зоологической, 4, 6 и 8.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключения продлятся ориентировочно до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU