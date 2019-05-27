2019-05-27T07:32:01+03:00
Недвижимость

На Аткарской и Саперной отключили воду

Ремонт продлится до вечера
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Для ликвидации повреждений на городских водопроводных сетях сегодня, 27 мая, изменены параметры холодного водоснабжения жителям домов на улице Аткарская, от Посадского до Кутякова.

Также до вечера без воды рискуют остаться жильцы в домах по Саперной, 3 и 5, проспекту 50 лет Октября, 77 и 81, Зоологической, 4, 6 и 8.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключения продлятся ориентировочно до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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