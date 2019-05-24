2019-05-24T12:14:53+03:00
Общество

Минсельхоз: Китайцы заказали пробную партию сои из Саратовской области

Это сделано чтобы проверить, как она доберется до Китая
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Татьяна КравцеваТатьяна КравцеваФото: Александр Уриевский
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Китайская корпорация COFCO уже сделала заказ на первую партию сои из Саратовской области. Это сделано по итогам переговоров, которые проводились с руководством региона еще в 2018 году. Об этом 24 мая заявила министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева на брифинге в «КП-Саратов».

- Китайские инвесторы заинтересованы в покупке качественной сои в больших количествах на территории Саратовской области. Не случайно приезжал президент крупнейшей компании Китая, которые побывал на полях, посмотрел переработку. Урожай качественной сои будет получен на площадях, на которых обустроено орошение. Переговоры еще продолжаются, серьезный интерес у китайцев есть. Первый шаг тоже есть — они уже сделали заказ на первую партию сои, что посмотреть логистику, — заметила Кравцева.

В 2018-2020 годах китайской стороной планируется инвестиции в организацию орошения на площади 200 тыс. гектар и производство 500 тыс. тонн сои. Как сообщал сайт oilworld.ru, на первом этапе реализации проекта предусмотрено создание порядка 2 тыс. рабочих мест в районах Саратовской области на левом берегу Волги. На втором и третьем этапах, которые распланированы на 2021-2028 намечена организация эффективного орошения на площади 1 млн гектар и производство 2,7 млн тонн сои.

COFCO International рассматривает в качестве партнеров не только Саратовскую, но ещё Волгоградскую и Самарскую области. Минувшей зимой руководство китайской корпорации посетила Пензенскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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