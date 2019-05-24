2019-05-24T09:12:18+03:00
Происшествия

Первый случай утопления купальщика в Саратовской области в этом сезоне произошел на Хопре

Мужчина пришел на берег, чтобы выпить в компании друзей
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Днем 23 мая в областную службу спасения поступило сообщение об утонувшем во время купания человеке.

ЧП случилось на реке Хопер у села Большой Мелик в Балашовском районе.

Как рассказал «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, на место выехала группа водолазов-спасателей из Балашова и после непродолжительных поисков в 15 м от берега и на глубине 4 м было найдено тело 35-летнего мужчины.

Как стало известно «КП-Саратов», прибывшие на место происшествия следователи не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. По предварительным данным, гражданин пошел купаться после употребления спиртного. Так рассказали его знакомые, в компании которых он выпивал на берегу.

Это первый случай утопления купающегося в нынешнем сезоне. До сих пор из рек области извлекали тела утонувших рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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