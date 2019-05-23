2019-05-23T21:44:50+03:00
Общество

В Балаково по улице разгуливал голый мужчина

Его успели заснять очевидцы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 мая, по микрорайону 4Б в Балаково гулял обнаженный гражданин.

Его успела запечатлеть на камеру местная жительница Ксения Пономаренко и поделиться в паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».

- Я заметила его в 19:30, на улице еще гуляли дети и могли увидеть человека. Это вообще нормально? — воззвала женщина к здравому смыслу.

Этот инцидент не остался незамеченным для местных жителей. Идеи выбора костюма Адама озвучили самые разные: от банальной жары и полной оплаты ипотеки, после чего естественно не остается ни одного лишнего рубля до безбашенного отмечания выпускного или же употребления наркотиков.

Однако появление голых мужчин на улице не редкость для региона. В начале месяца неизвестный гражданин принимал солнечные ванны нагишом возле одного из банков Саратова, ничуть не смущаясь прохожих и своего вида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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