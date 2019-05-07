В Саратове у банка сидит голый мужчина
В полицию вызовов не поступало [видео]
Скрин из видео очевидца
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Сегодня, 7 мая, возле одного из банков на пересечении улиц Чапаева и Большая Горная в Саратове на необычный отдых расположился неизвестный мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в паблике «Подслушано Саратов», немолодой гражданин греется на солнышке. Возле него лежит одежда, которую он не собирается надевать.
Местные жители в комментариях предположили, что мужчина просто погасил ипотеку.
В ГУ МВД «КП-Саратов» отметили, что сообщений к ним о подобном инциденте не поступало.
В Саратове голый мужчина сидел у здания банка.
ИСТОЧНИК KP.RU