2019-05-07T14:30:02+03:00
Общество

В Саратове у банка сидит голый мужчина

В полицию вызовов не поступало [видео]
Дарья Вострикова
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Скрин из видео очевидцаСкрин из видео очевидца
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Сегодня, 7 мая, возле одного из банков на пересечении улиц Чапаева и Большая Горная в Саратове на необычный отдых расположился неизвестный мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в паблике «Подслушано Саратов», немолодой гражданин греется на солнышке. Возле него лежит одежда, которую он не собирается надевать.

Местные жители в комментариях предположили, что мужчина просто погасил ипотеку.

В ГУ МВД «КП-Саратов» отметили, что сообщений к ним о подобном инциденте не поступало.

В Саратове голый мужчина сидел у здания банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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