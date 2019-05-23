На 17-летнего закладчика наркотиков в Энгельсе заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-23T14:44:01+03:00

Парень решил заработать, а теперь рискует попасть на 15 лет в тюрьму

Изменить размер текста: A A

Следователи СУ СКР по Саратовской области в Энгельсе завели уголовное дело на 17-летнего юношу за покушение на сбыт наркотиков через интернет в крупном размере.

По версии следствия, в начале апреля 2019 года молодой человек, купил в Энгельсе партию веществ синтетического происхождения для дальнейшей продажи в розницу.

Днем 9 апреля он осуществил несколько закладок наркотика для их последующего сбыта через интернет. Еще один пакетик он оставил при себе. С ним его и задержали полицейские.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, следователи изучают условия в семье и в учебном заведении подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU